Современная школа на 650 детей появится в столичной Марьиной Роще

На улице Складочной в Марьиной Роще появится современная школа на 650 детей. Строительство завершится в 2025 году, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале .

В школе оборудуют медиатеку с зонами для занятий, многофункциональный зал для проведения мероприятий, два спортзала, лабораторно-исследовательские комплексы, столовую и лифты для маломобильных учеников.

Начальные классы отделят от старших. Будет обустроена спортивная зона со стадионом во дворе. Здесь будут волейбольные, баскетбольные площадки, места для занятия гимнастикой и ГТО.

Ранее в столичном районе Марьина Роща на северо-востоке столицы освободили площадку для строительства жилья по программе реновации с сопутствующей инфраструктурой. Расселенные дома демонтируют, а на их месте строят новую недвижимость.