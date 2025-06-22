Овчинский: в районе Марьина Роща освободили площадку для жилья по реновации

В столичном районе Марьина Роща на северо-востоке столицы освободили площадку для строительства жилья по программе реновации с сопутствующей инфраструктурой, заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Расселенные дома демонтируют, а на их месте строят новое жилье по реновации.

«В районе Марьина Роща снесли четыре дома на Анненской улице. Таким образом, сформировалась новая стартовая площадка по адресу: Анненская улица, земельный участок 9. Строительство жилого комплекса планируется начать в ближайшие месяцы. Общая жилая площадь в новостройке составит более 25 тысяч квадратных метров. В подъездах смонтируют лифты, оборудуют комнаты для консьержей, а также удобные помещения для хранения колясок и велосипедов. Первые этажи сделают нежилыми, здесь в будущем смогут открыться магазины, кафе, пункты выдачи заказов и другие объекты инфраструктуры», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

На придомовой территории создадут комфортную среду для жителей: обустроят проезды, тротуары и пешеходные дорожки, высадят деревья и кустарники, разобьют газоны и цветники. Безопасность и комфорт во дворах обеспечат камеры видеонаблюдения и современное наружное освещение.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в программу реновации включили еще 131 площадку для строительства домов.

Вся информация о программе реновации представлена на портале mos.ru. Подробнее о квартирах и домах по программе можно узнать по ссылке.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года.