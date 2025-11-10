Собственное хранилище появилось у музея Отечественной военной истории в Истре

В деревне Падиково городского округа Истра построили склад для музея Отечественной военной истории. Главгосстройнадзор Московской области выдал заключение о соответствии проектной документации объекта по результатам проведенной проверки. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Площадь склада превысит 3,5 тыс. кв. м, в двухэтажном здании будут хранить необходимые изделия для объекта культуры.

Экспозиция музея размещена в четырех корпусах и охватывает период с начала XIX века по настоящее время. В составе комплекса — корпус, посвященный Великой Отечественной войне 1941–1945 гг, танковый и артиллерийский корпуса.

Всего в музее представлено более 160 единиц техники. Здесь выставлены более 60 единиц бронетехники — от самого первого серийного советского танка МС-1 до современного Т-90; 60 артиллерийских систем, 40 военных мотоциклов и машин.

Музей Отечественной военной истории расположен на одном из ближайших рубежей обороны Москвы. Именно здесь в 1941 году на подступах к столице был остановлен враг.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны. Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.