Собственников жилья ждут новые штрафы в 2025 году

Собственников квартир в 2025 году будут штрафовать за самовольную замену радиаторов и неуплату налогов с продажи, сообщает РБК .

В текущем году вступил в силу ФЗ от 12.07.2024 № 176-ФЗ, которым в РФ вводится пятиступенчатая система налоговых ставок на доходы физлиц. Правила применяются и в отношении средств, полученных гражданами в результате продажи жилья.

Так, вводятся более высокие налоги от продажи объектов недвижимости стоимостью выше 2,4 млн руб. За неуплату НДФЛ предусмотрен штраф в размере 40% от суммы налога.

Также введут санкции за самовольную замену радиаторов отопления. Этого нельзя делать без согласования с местными органами самоуправления. В случае, если собственник самовольно произвел замену радиаторов, он должен будет выплатить штраф в размере 800 руб. Если его действия приведут к протечке коммуникаций, то владелец жилья должен будет оплачивать ремонт соседям из своего кармана.

Кроме того, с 1 января 2025 года были увеличены штрафы за нарушение правил эксплуатации газового оборудования, нарушение пожарной безопасности в многоэтажке. С 1 марта начнут наказывать за неосвоение земельного участка.

Ранее эксперты по недвижимости рассказали, стоит ли покупать квартиры в 2025 году. Они не советуют сейчас инвестировать в жилье под сдачу в аренду.