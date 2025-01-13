Эксперты по недвижимости рассказали, стоит ли покупать жилье в 2025 году

Эксперты не советуют сейчас инвестировать в жилье под сдачу в аренду

Специалисты рынка недвижимости рассказали о том, какая ситуация будет на российском рынке жилья в 2025 году и стоит ли покупать и продавать квартиры, сообщает «Секрет фирмы» .

Высокий спрос на жилье, инфляция и высокая ключевая ставка Центробанка (7,5%) стали причинами того, что за последние четыре года цены на новостройки выросли вдвое, а вторичка подорожала почти в полтора раза.

По прогнозам экспертов, в 2025 году ситуация практически не изменится. Однако это не значит, что сделки с недвижимостью нужно откладывать на неопределенный срок — в некоторых случаях медлить не стоит.

Купить жилье в ипотеку сейчас могут себе позволить те, кто накопил до половины его стоимости, иначе переплата будет заоблачной.

«По нынешней рыночной ставке под 30% ипотеку имеет смысл брать только маленькую и на короткий срок, иначе переплата за 20-30 лет может превысить стоимость самого жилья в несколько раз», — отметила доцент кафедры экономической политики Госуниверситета управления Наталья Казанцева.

Поэтому главным трендом 2025 года эксперты называют сокращение числа ипотечных сделок и возвращение к «налу».

По прогнозам специалистов, в этом году средняя стоимость квадратного метра в новостройках может еще подрасти, а на вторичке — не изменится.

Ждать с покупкой жилья не стоит тем, кто хочет приобрести квартиру для себя — в будущем цены могут еще вырасти, но при условии, что львиная доля средств имеется на руках либо же по программам адресной льготной ипотеки от государства.

Вот инвестировать в жилье под сдачу сейчас не стоит, так как вложения вряд ли окупятся, а продажа квартиры на вторичном рынке будет невыгодной. Свободные деньги сейчас лучше всего положить под высокий процент в банк, советуют эксперты.

Еще одна актуальная сейчас возможность для приобретения недвижимости — это индивидуальные предложения от застройщиков, которым невыгодно держать построенные квартиры, включая рассрочку.

Что касается продажи недвижимости, то в целом для этого сейчас удачное время, так как цены выросли, но если нужно сделать это побыстрее, то придется предложить покупателям скидку, посоветовали специалисты.