«Слава Ленину!»: девушки сняли квартиру в Москве с бюстом и портретами вождя

сегодня в 20:17

Девушки арендовали квартиру в Москве с бюстом Ленина

Туристки заселились в квартиру в столице, дизайн которой посвящен Владимиру Ленину. Девушки уверяют, что на фото жилье выглядело иначе, сообщает «Осторожно, Москва» .

Девушки приехали в Москву на несколько дней. Они выбрали квартиру по фотографии, а когда заселились в нее, то были шокированы.

Внутри они обнаружили портреты Ленина, искусственные цветы и даже бюст вождя мирового пролетариата. Они запечатлели необычный дизайн на видео.

«Слава Ленину! Там (на фото — ред.) не было такого», — сказала одна из шокированных туристок.

По словам квартиранток, квартира на снимках в Сети выглядела по-другому.

