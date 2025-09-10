«Слава Ленину!»: девушки сняли квартиру в Москве с бюстом и портретами вождя
Туристки заселились в квартиру в столице, дизайн которой посвящен Владимиру Ленину. Девушки уверяют, что на фото жилье выглядело иначе, сообщает «Осторожно, Москва».
Девушки приехали в Москву на несколько дней. Они выбрали квартиру по фотографии, а когда заселились в нее, то были шокированы.
Внутри они обнаружили портреты Ленина, искусственные цветы и даже бюст вождя мирового пролетариата. Они запечатлели необычный дизайн на видео.
«Слава Ленину! Там (на фото — ред.) не было такого», — сказала одна из шокированных туристок.
По словам квартиранток, квартира на снимках в Сети выглядела по-другому.
