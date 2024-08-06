Складчина, маткапитал, провинция: названы способы получения жилья без ипотеки

Основатель инвестиционной компании «Лига Инвесторов» Евгений Ходченков утверждает, что после июня 2024 года до 25-50% потенциальных покупателей жилья могут отказаться от ипотеки, опасаясь высоких ставок на кредит. Одной из альтернатив ипотеке может стать использование материнского капитала при покупке жилья, сообщает Газета.ru .

По словам Ходченкова, семьи с детьми могут использовать деньги с маткапитала, чтобы внести первоначальный взнос по ипотеке, либо полностью погасить кредит. Инвестор отметил, что такой способ особенно актуален для пользующихся программой «Семейная ипотека».

Также, как отметил эксперт, клиенты могут подумать о покупке жилья в регионах, где квартиры дешевле, либо приобрести жилплощадь в складчину. Некоторые россияне, по словам Ходченкова, начинают снимать жилье в аренду, когда не могут позволить себе ее покупку.

В июле текущего года россияне подали в банки 152,6 тыс. заявок на семейную ипотеку, что на 22% меньше, чем в первый летний месяц. Снижение спроса заемщиков связано с изменениями условий льготного кредита.