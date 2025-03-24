SHOT: размер комиссии для риелторов могут снизить в России
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Депутат Ярослав Самылин обратился в Минэкономразвития с предложением ограничить размер комиссии для риелторов при сдаче квартир в аренду, сообщает SHOT.
Член партии «Новые люди» заявил, российские риелторы часто берут необоснованно высокую комиссию. Иногда она составляет больше половины размера ежемесячного платежа.
Самылин считает, что следует сделать рынок риелторов более прозрачным, а также защитить арендаторов от необоснованно завышенных тарифов. Депутат выступил с инициативой ограничить размер комиссии до 50%.
Сейчас в городах он чаще всего составляет 60–80%, а в некоторых случаях доходит и до 100%. Таким образом, арендатору приходится при съеме жилья платить за месяц вперед, залог и также комиссию посреднику. Зачастую итоговая сумма получается слишком большой, многим арендаторам ее не удается собрать.
Также из-за комиссии участились случаи мошенничества. Например, собственники квартир самостоятельно выкладывают объявления на сайты, а затем выдают за риелторов своих знакомых, чтобы арендаторы выплатили им комиссию. Затем эту сумму пособники делят пополам.
Ранее стало известно, что россиян могут обязать сообщать о квартирантах в полицию и УК. В Госдуме отметили, что эта мера позволит обеспечить безопасность граждан.