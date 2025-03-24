SHOT: размер комиссии для риелторов могут снизить в России

Депутат Ярослав Самылин обратился в Минэкономразвития с предложением ограничить размер комиссии для риелторов при сдаче квартир в аренду, сообщает SHOT .

Член партии «Новые люди» заявил, российские риелторы часто берут необоснованно высокую комиссию. Иногда она составляет больше половины размера ежемесячного платежа.

Самылин считает, что следует сделать рынок риелторов более прозрачным, а также защитить арендаторов от необоснованно завышенных тарифов. Депутат выступил с инициативой ограничить размер комиссии до 50%.

Сейчас в городах он чаще всего составляет 60–80%, а в некоторых случаях доходит и до 100%. Таким образом, арендатору приходится при съеме жилья платить за месяц вперед, залог и также комиссию посреднику. Зачастую итоговая сумма получается слишком большой, многим арендаторам ее не удается собрать.

Также из-за комиссии участились случаи мошенничества. Например, собственники квартир самостоятельно выкладывают объявления на сайты, а затем выдают за риелторов своих знакомых, чтобы арендаторы выплатили им комиссию. Затем эту сумму пособники делят пополам.

Ранее стало известно, что россиян могут обязать сообщать о квартирантах в полицию и УК. В Госдуме отметили, что эта мера позволит обеспечить безопасность граждан.