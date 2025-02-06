Школу на 825 учеников достроят в Зарайске к 1 сентября
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В Зарайске продолжается строительство новой школы на 825 мест. Благодаря значительному увеличению числа строителей темпы работ значительно ускорились. В настоящее время специалисты утепляют фасад здания и проводят его облицовку керамогранитом, сообщает пресс-служба администрации округа.
Внутри помещений строители занимаются монтажом системы электроснабжения и установкой вентиляционной системы. Особое внимание уделяется системе теплоснабжения: в здании устанавливают радиаторы, монтируют трубы и проводят подключение к центральной системе отопления. Снаружи ведется укладка труб для подключения к теплотрассе.
«В ближайшее время планируется еще большее увеличение специалистов на строительной площадке. Сейчас идет возведение перегородок и укладка парапета. Дальше начнется внутренняя отделка помещений», — рассказал заместитель главы муниципального округа Зарайск Андрей Шолохов.
Строительство школы идет по графику, и она откроется к началу следующего учебного года.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории области строители возводят школы с опережением сроков.
«За 18 месяцев школы раньше не строили вообще, в лучшем случае — 36», — отметил Воробьев.