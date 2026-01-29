Школу на 550 мест в Подольске построят к 2028 году

В Подольске продолжается строительство школы на улице Ватутина, рассчитанной на 550 учеников. Завершить работы планируют к 2028 году.

На улице Ватутина в Подольске ведется строительство новой школы на 550 мест. В настоящее время строители заливают стены подвала, вяжут арматуру для колонн и продолжают монтаж монолитных конструкций. Параллельно на территории проводится выемка грунта с последующим вывозом на утилизацию.

Проект школы предусматривает просторные учебные классы, IT-полигон, современный спортзал, медиатеку и столовую с пищеблоком. Для проведения мероприятий оборудуют актовый зал, а для отдыха и неформального общения — систему рекреаций. Общая площадь здания составит 10 тысяч квадратных метров.

На стройплощадке задействованы 28 специалистов и 8 единиц спецтехники. Открытие школы запланировано на 2028 год.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что к 1 сентября 2025 года в регионе откроется 26 новых школ. Еще 57 школ будут капитально отремонтированы.

«Все знают нашу заметную динамику по строительству и открытию новых школ. К первому сентября мы открываем 26 новых школ», — подчеркнул Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Автор: Симакова В.А.