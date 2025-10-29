Школа № 24 в Щелкове открылась после капитального ремонта

В ходе работ строители выполнили ремонт фасада и входной группы, замену кровли и инженерных систем, обновление всех внутренних помещений, установку новой сантехники, окон и дверей, а также замену мебели. На прилегающей территории провели благоустройство. На втором этаже школы появились новые кабинеты — специализированные классы, включающие помещения для кулинарных занятий и швейного дела. Оборудован кабинет физики и химии с двумя лабораториями, создан современный кабинет информатики. Для занятий физкультурой обустроен современный спортивный зал с удобными раздевалками. Медицинский блок также модернизирован и разделен на процедурный кабинет и кабинет врача. На первом этаже обновлены фойе, раздевалки, классы начальной школы, мастерская для мальчиков, обеденный зал с пищеблоком и актовый зал.

Площадь здания школы 2 334,4 кв. м. Работы велись по государственной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области», в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети».

В следующем 2026 году в Московской области капитальный ремонт будет проведен в 47 школах и 38 дошкольных образовательных учреждениях.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.