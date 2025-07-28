Школа на 1,1 тысячи мест откроется в ЖК «Горки Парк» в Подмосковье 1 сентября

Современная школа для 1100 учеников появилась в жилом комплексе «Горки Парк» в Ленинском округе. Она откроет свои двери 1 сентября, сообщает пресс-служба ГК «Самолет».

В трехэтажном здании общей площадью 13,7 тыс. кв. м есть стандартные и специализированные кабинеты. В школе смогут обучаться ученики 44 параллелей.

Здесь обустроены мастерские для работы с тканью, деревом и металлом, классы домоводства и кулинарии, помещения для кружков и продленки. В здании размещены кабинеты логопеда, психолога, а также медицинский блок с процедурной.

На втором этаже разместили актовый зал площадью свыше 400 «квадратов». Он оборудован профессиональной акустикой и светотехникой. Здесь есть костюмерная, гримерка и кладовые помещения.

На третьем этаже расположена библиотека с читальным залом и хранилищем для книг. В здании разместили два спортзала с душевыми и раздевалками, гимнастический зал. Кроме того, в школе есть столовая на 600 посадочных мест. Все этажи оборудованы зонами с мягкой мебелью.

В школьном дворе дети смогут заниматься спортом или проводить спокойный отдых. Для них подготовили открытый спортивный комплекс: футбольное поле, площадки для волейбола и баскетбола, зоны для гимнастических упражнений, тренировки ловкости и координации, беговые дорожки, полосу препятствий и сектор для прыжков в длину.

Школьники младших классов смогут проводить время в игровых зонах, также для них предусмотрены места для отдыха. Всю территорию вокруг школы благоустроили, оборудовали тротуарами и необходимым освещением.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в 2025 году в Московской области планируется открыть 71 школу, из них 57 — после капремонта.

Он подчеркнул, что очень важно своевременно на местах убедиться, что все нормально с инфраструктурой. Во время капремонта — сделаны красивые стены, новая кровля, укреплен фундамент, приведены в порядок спортзал и классы, но это еще все вместе должно работать, а значит — должна быть вся необходимая инфраструктура.