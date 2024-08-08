Школа на 1,1 тыс мест в ЖК «Горки Парк» Ленинского округа готова на 74%

Школа на 1 100 мест в ЖК «Горки Парк» готова на 74%. Девелопер проекта возводит соцобъект в рамках комплексного развития территории за счет внебюджетных источников финансирования. Ввод новой школы в эксплуатацию запланирован до конца 2024 года, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Строительные работы ведутся в соответствии с установленным графиком. Всего на площадке задействовано 118 человек, четыре экскаватора и один каток.

На сегодняшний день завершены монолитные работы, кладка и кровля. Закончено устройство наружных сетей теплосети, водопровода и канализации. На 95% завершен монтаж окон ПВХ и витражей. Строители занимаются устройством фасада, внутренними отделочным и инженерным работами и уже приступили к благоустройству территории.

Новая трехэтажная школа общей площадью 13,7 тыс. кв. метров вместит 44 параллели. Вместе с учебными классами в здании организуют мастерские, кружковые для творческих занятий и помещения для групп продленного дня. Для школьных постановок и праздничных мероприятий запроектирован просторный актовый зал. На первом этаже расположатся кабинеты специалистов: логопеда и психолога, а также медблок с процедурной. Питание детей организуют в столовой на 600 посадочных мест. Для занятий спортом запроектированы сразу два спортивных зала и небольшое пространство для альтернативных тренировок.

ЖК «Горки Парк» возводят в Ленинском городском округе, рядом с поселком Коробово. В жилом комплексе уже построен и введен в эксплуатацию первый детский сад на 350 мест, его открытие состоится в этом году. Всего проектом предусмотрено шесть детских садов общей вместимостью 1 800 мест, три школы для 3700 учеников, физкультурно-оздоровительный центр и поликлиника. По соседству с жилым комплексом располагается лесной массив, а в пяти минутах ходьбы находятся Коробовские пруды с благоустроенными прогулочными аллеями.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории области строители возводят школы с опережением сроков.

«За 18 месяцев школы раньше не строили вообще, в лучшем случае — 36», — отметил Воробьев.