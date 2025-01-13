Шесть семей из Орехово-Зуева получили матпомощь по госпрограмме

Более 21 миллиона рублей в этом году выделило государство молодым семьям Орехово-Зуевского округа на улучшение жилищных условий. Глава округа Руслан Заголовацкий вручил шести семьям свидетельства о праве получения социальной выплаты, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Поздравляю всех вас с получением сертификатов. А еще, конечно же, желаю всем вам и вашим деткам крепкого здоровья, семейного благополучия и скорейшего новоселья», — сказал глава Орехово-Зуевского городского округа Руслан Заголовацкий.

Молодая семья Евгения и Ольги Добрыниных, узнав о госпрограмме, подали заявку, которую одобрили, и получили еще дополнительный сертификат, так как в конце года они стали молодыми родителями.

«Собственного жилья у нас нет. Мы живем у бабушки и ждали, когда получим сертификат. 14 декабря родилась дочь, и вот в кратчайшие сроки успели собрать документы и получить два сертификата. Планируем приобрести дом», — поделились Евгений и Ольга Добрынины.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.