Сертификаты на приобретение жилья получили 6 молодых семей из Талдомского округа

В администрации Талдомского округа 11 января состоялось торжественное мероприятие по вручению свидетельств на субсидию на приобретение или строительство своего жилья, сообщает пресс-служба администрации округа.

Субсидия предоставляется в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище», которая реализуется при поддержке губернатора Андрея Воробьева.

Для молодых семей — это отличный подарок в новом году. Их тепло поздравили глава Талдомского округа Юрий Крупенин и председатель Совета депутатов Михаил Аникеев.

«Программа реализуется в регионе с 2008 года, за это время жилые помещения приобрели 109 семей нашего округа. В прошлом году мы вручили 5 свидетельств, а сегодня еще 6 семей стали счастливыми обладателями собственного жилья», — отметил глава Талдомского округа Юрий Крупенин.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.