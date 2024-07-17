Сертификат на покупку жилья получила сирота из Ленинского округа

Глава Ленинского городского округа Станислав Каторов вручил государственный сертификат на приобретение жилья Алесе Коноревой, которой пришлось расти без попечения родителей. Об этом сообщает пресс-служба муниципального образования.

«Эта мера государственной поддержки станет для Алеси прочным основанием, на котором она сможет смело строить свое будущее. Желаю ей удачи в выборе квартиры и успешного начала нового этапа жизни», — приводятся в сообщении слова главы округа Станислава Каторова.

Как пояснили в пресс-службе, на получение такой поддержки могут претендовать лица, включенные в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, начиная с 18 лет. Им предоставляется возможность выбрать квартиру в любом уголке Подмосковья. Алеся Конорева достигла совершеннолетия в марте 2024 года. После окончания школы № 1 в жилом комплексе «Бутово Парк» она всерьез занялась рисованием, прошла обучение на тату-мастера и теперь работает в этой сфере.

«После школы я посвятила себя рисованию и нанесению татуировок. Собственное жилье значительно поможет мне в профессиональной деятельности, я планирую принимать клиентов дома. Также в моих планах поступить в вуз и стать кинологом. Тем, кто оказался в похожей же ситуации, желаю никогда ничего не бояться, идти вперед и мечтать», — рассказала Алеся журналистам после церемонии вручения сертификата.

В пресс-службе также добавили, что в рамках государственной программы «Жилище» собственное жилье до конца 2024 года получат еще четверо детей-сирот из Ленинского городского округа.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.