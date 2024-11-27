Сертификат на покупку собственной жилплощади вручили жительнице Волоколамска

Такой сертификат позволяет самостоятельно выбрать для себя благоустроенное жилье гражданам, относящимся к категории детей, оставшихся без попечения родителей. Преимущественно дети-сироты выбирают жилищный сертификат, потому что он позволяет выбрать для себя подходящий вариант в любом городе региона. Всего в Подмосковье в этом году планируем обеспечить жильем более 760 детей-сирот.

Полина Белиенко из Волоколамска отметила уже свое 18-летие. В торжественной обстановке сертификат на жилье ей вручила глава Волоколамского округа Наталья Козлова.

«Сейчас девушка обучается в Волоколамском филиале Красногорского колледжа по специальности „Технология парикмахерского искусства“ на 3 курсе. Она творческая и отзывчивая, хорошо учится, может создать уют и красоту. Уверена, что по окончании учебы она найдёт достойную работу и свой успешный путь в жизни», — поделилась глава Волоколамского городского округа Наталья Козлова.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, выдаваемые в регионе сертификаты на жилье для детей-сирот востребованы.

«По закону, если у ребенка нет родителей, государство предоставляет квартиру. Таких квартир мы предоставляем 800, но с прошлого года мы начали давать сертификаты», — уточнил губернатор.