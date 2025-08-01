Серпухов отныне состоит в союзе развития наукоградов России

На очередном заседании совета депутатов городского округа было принято важное стратегическое решение — Серпухов официально вошел в состав НКО «Союз развития наукоградов России». Об этом сообщает пресс-служба Минтерполитики региона.

Как отметил глава округа Алексей Шимко, это откроет новые возможности для поддержания научного потенциала округа, инноваций и молодых специалистов, а также поможет привлекать инвестиции в научно-техническую сферу.

Что это дает Серпухову?

Финансовая поддержка федерального уровня

Новые ресурсы для реализации важных городских проектов и развития локального бизнеса в сфере науки и технологий.

Образовательные возможности для специалистов

Семинары, конференции, переобучение и обмен опытом — всё для повышения квалификации и внедрения передовых управленческих практик.

Совместное развитие с лучшими наукоградами страны

Обмен успешными кейсами, развитие городской среды, повышение качества жизни.

Новый уровень инвестиционной привлекательности

Участие в Союзе — сигнал крупным компаниям: Серпухов открыт к сотрудничеству и инновациям.

Союз наукоградов России был основан в 1997 году с целью объединения усилий городов с высокой концентрацией интеллектуального и научно-технического потенциала для совместного развития этих территорий, превращения их в точки роста экономики России и укрепления международного сотрудничества.

Как ранее отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям, от усилий работающей команды в Подмосковье зависит не только развитие, но и наша победа.

«Времена сложные, и от того, что каждый из членов нашей команды делает на своем месте, от наших совместных усилий, от взаимопонимания зависит не только строительство дорог и работа поликлиник, зависит самое главное — наша победа», — добавил Воробьев.