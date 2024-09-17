Сергунина: техкомпании могут найти помещения в Москве с помощью сервиса

Бесплатный сервис на столичной платформе i.moscow с начала года помог уже 45 инновационным компаниям подобрать площадки для офисов и производства, сообщила заместитель мэра города — руководитель аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина.

Сервис работает с 2021 года. На данный момент в нем представлено почти 900 площадок для размещения производств, офисов и складов.

«Востребованность электронной услуги растет. За восемь месяцев московские предприниматели арендовали помещения площадью 31 тыс. кв. м. Это на 20% больше, чем за весь прошлый год», — рассказала Сергунина.

Она добавила, что, свой бизнес в Москве, в частности, локализовали и масштабировали предприятия в сфере информационных технологий, поставщики оборудования и исследовательские центры.

Площадку подобрали многопрофильному ИТ-холдингу, создающему и внедряющему сложные информационные системы. Кроме того, производство расширил благодаря сервису разработчик демонтажных роботов.

Фото - © Пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Фото - © Пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Фото - © Пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Фото - © Пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Самое крупное пространство, площадью более 15 тыс. кв. м, занял центр, выпускающий микроэлектронику и другую технику из российских комплектующих с применением нанотехнологий.

Также помещения в Москве арендовали исследовательский институт, поставщики оборудования, в том числе в области углеродных и полимерных композиционных материалов, химические лаборатории и т. д.

Для удобства поиска площадки можно воспользоваться фильтрами на сайте или заказать обратный звонок, при котором свою помощь предоставит персональный консультант. Он предложит подходящие варианты с учетом технических и других нюансов.