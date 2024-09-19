Сенатор Широков: строительство «однушек» портит демографические показатели в РФ

Сенатор Анатолий Широков считает, что в России необходимо ограничить продажу однокомнатного жилья, а «трешек» — увеличить. По словам политика, однокомнатные квартиры — это «путь в никуда», сообщает «Подъем» .

Широков отметил, что сегодня в новых домах значительную часть квартир занимают именно «однушки». Он уверен, что таким образом общество программирует недостаток качественного жилья для создания семьи и рождения детей в ближайшие десятилетия.

«Однокомнатные квартиры закладывают наше отставание. В структуре строящегося жилья нам необходимо снижать удельный вес однокомнатных квартир. Не запрещать, слова такого я не произносил, а снижать вес», — заявил Широков.

Он подчеркнул, что «однушки» — это своеобразный маневренный фонд, поэтому они должны быть на рынке, но на развитие института семьи это никак не повлияет. Сенатор раскритиковал тех, кто строит квартиры в 14 кв. м.

«Меня оторопь берет, когда я читаю объявления о продаже таких квартир. Это путь в никуда. Этот рынок нуждается в дополнительном госрегулировании», — заключил политик.

При этом не каждая семья может позволить себе купить трехкомнатную квартиру, поэтому государство должно поддерживать людей. Тем временем крупные банки России почти полностью исчерпали лимит на выдачу льготной ипотеки. Поэтому самая большая программа с господдержкой из оставшихся — семейная ипотека — может завершиться до конца 2024 года.