Семья украинской певицы Джамалы пытается продать недвижимость в Крыму

Родные украинской певицы Сусанны Джамаладиновой, более известной как Джамала, выставили на продажу свой дом в Крыму. Жилье в курортном поселке Малореченский предлагают купить за 19 млн рублей, сообщает «Крым 24» .

Соседи рассказали, что в последний раз видели хозяев дома в Малореченском около 3 лет назад. Сейчас за жильем приглядывает работник, который также старается поддерживать участок в должном состоянии.

«По-моему, они (хозяева жилья — ред.) его хотят продать. Но покупателей пока нет, ребята», — сказала местная жительница Вера.

Другой дом родных Джамаладиновой находится в Солнечногорском. Эту недвижимость готовили под сдачу туристам.