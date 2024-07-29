Семья из Воскресенска переехала в новую просторную квартиру из аварийного дома

В рамках государственной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» семья Жирновых из Воскресенска воспользовалась государственной льготой и приобрела 3-комнатную квартиру в селе Конобеево. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

«Мне нравится моя новая комната и детская площадка, мы на ней уже успели погулять с братом», — сказал самый юный житель новой квартиры.

Для хозяйки дома Елены важным пунктом при покупке квартиры была площадь помещения, близость школы, магазинов, остановки общественного транспорта. Также она оценила возможность самостоятельного выбора жилья, которое соответствует всем личным потребностям и запросам.

В Подмосковье собственники жилья, признанного аварийным, могут получить жилищный сертификат, с помощью которого есть возможность самостоятельно и оперативно решить свой квартирный вопрос.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что расселение аварийного и ветхого жилья — очень важный момент.

«Благодаря федеральной программе мы стараемся максимально быстро расселять такие дома. В Подмосковье приняли решение закончить первый этап программы (по расселению аварийных домов — ред.) как можно скорее — не в следующем году, а уже в этом», — сказал Воробьев.