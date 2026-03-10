Семья бойца СВО получила новую квартиру в Люберцах

Семья участника специальной военной операции из городского округа Люберцы получила благоустроенную квартиру при содействии муниципалитета. Новое жилье передали после обращения военнослужащего за улучшением условий проживания, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В городском округе Люберцы продолжают оказывать поддержку участникам специальной военной операции и их семьям. При содействии главы округа Владимира Волкова семья Виктора Сороковых получила новую квартиру и сейчас обустраивается на новом месте.

9 марта исполняющая обязанности заместителя главы округа Юлия Арсентьева и сотрудники управления по работе с ветеранами СВО навестили семью. Вместе с супругой Натальей и пятилетним сыном Александром Виктор продолжает обживать жилье.

«Виктор Сороковых не остался в стороне от служения Родине и сегодня продолжает свой путь в рядах Росгвардии, где успешно работает», — отметила Юлия Арсентьева.

Во время встречи обсудили вопросы дальнейшей реабилитации и социальной адаптации. Особое внимание уделили сыну военнослужащего: специалисты помогут подобрать для него кружки и секции в шаговой доступности.

Виктор Сороковых обратился за содействием в улучшении жилищных условий после возвращения домой. Благодаря оперативной работе профильных ведомств и поддержке муниципалитета вопрос удалось решить в кратчайшие сроки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал оказывать поддержку и проявлять заботу о семьях участников СВО.

«Очень надеюсь, что в каждом муниципалитете семьи, которые нуждаются в особой заботе и внимании, получают необходимую помощь и поддержку, решаются вопросы, с которыми они сталкиваются. Еще раз прошу обратить на это внимание, собраться с коллегами, которые занимаются у вас территориями», — сказал Воробьев.