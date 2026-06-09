Иван Щербаков: согласован проект жилого дома по реновации в Нижегородском районе​

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Согласован проект жилого дома по программе реновации в Нижегородском районе. Об этом сообщил председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Иван Щербаков.

«Выдано положительное заключение по проекту многоквартирного дома, который планируют построить по программе реновации на месте расселенной пятиэтажки в Нижегородском районе. В новостройке будет 525 квартир, семь из них спроектированы специально для маломобильных жильцов», — рассказал Иван Щербаков.

Дом появится по адресу: Рязанский проспект, земельный участок 17. Собственникам передадут полностью готовые к переезду квартиры с чистовой отделкой, выполненной по стандартам программы реновации. Их общая площадь превысит 30 тысяч квадратных метров.

В здании обеспечат безбарьерную среду: во входных группах, лифтовых и межквартирных холлах и на внутренних путях движения не будет порогов и перепадов, что обеспечит беспрепятственное передвижение маломобильных граждан, родителей с детскими колясками, жильцов с чемоданами и тележками.

На первом этаже предусмотрены нежилые помещения. В одном из них во время заселения дома будет работать Центр информирования для новоселов.

Во дворе выполнят комплексное благоустройство: проложат пешеходные дорожки, установят скамейки, детскую и спортивную площадки с уличными тренажерами, турниками и брусьями, организуют велопарковку. Также возле дома разобьют газоны и высадят декоративные кустарники.

Здание будет вписано в сложившуюся застройку района. В пешей доступности расположены станция метро «Стахановская» и пересадочный узел «Нижегородская», а также все необходимые медицинские, образовательные и социальные учреждения, магазины и общепит.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о сдаче нового дома по реновации на Онежской улице в Головинском районе.

Вся информация о программе реновации представлена на портале mos.ru. Подробнее о квартирах и домах по программе можно узнать по ссылке.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. Ранее Сергей Собянин поручил увеличить темпы реализации программы реновации в два раза.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы возведения жилья соответствуют целям и инициативам национального проекта «Инфраструктура для жизни».