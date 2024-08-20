Сбербанк возобновляет выдачу кредитов по программе «Ипотека для IT»

С 21 августа Сбербанк возобновит выдачу кредитов по «Ипотеке для IT»

Сбербанк заявил, что с 21 августа снова будет выдавать кредиты по программе «Ипотека для IT», где минимальная ставка на сервисе «Домклик» составит 6%, а первоначальный взнос превысит 20% от стоимости квартиры, пишет ТАСС .

«С 21 августа Сбербанк возобновит выдачи кредитов по программе „Ипотека для IT“. Отмечу, что банк актуализирует ранее одобренные заявки по новым условиям действия программы, которые вступили в силу с 1 августа 2024 года», — сообщил первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев.

Согласно новым условиям, минимальная ставка составит 6%, а первоначальный взнос — 20,1% от полной стоимости квартиры. Максимальная сумма, на которую могут рассчитывать жители страны, это 9 миллионов рублей.

Российское правительство 31 июля заявило, что намерено продлить действие льготной программы кредитования для специалистов IT-сферы до 2030 года. При этом оформить такую ипотеку смогут специалисты из регионов.