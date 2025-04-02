«Самолет» встретился с дольщиками московского ЖК «Остафьево»

Представители группы компаний «Самолет» провели встречу с владельцами квартир ЖК «Остафьево», которые ранее жаловались, что сроки заселения постоянно переносятся, сообщает Baza .

На прошедшем собрании представители застройщика заявили, что выдача ключей начнется через две недели, а именно – с 15 апреля.

Кроме того, дольщиком провели экскурсию по жилому комплексу. Им продемонстрировали строительную готовность объекта. Собственники оценили состояние квартир, холлов и подъездов в целом.

По данным застройщика, в квартирах сейчас проводят отделочные работы, а также уборку. Представители «Самолета» заверили, что для них важно, чтобы квартиры соответствовали высоким стандартам качества.

Ранее жители ЖК «Остафьево» пожаловались на то, что в квартирах жилого комплекса проживают строители. Представители застройщика утверждают, что опубликованные снимки устарели. Они пообещали заселить собственников в апреле.