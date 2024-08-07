сегодня в 14:26

С начала года в Москве построили 48 объектов социальной инфраструктуры

С начала текущего года на территории столицы построили 48 объектов социальной инфраструктуры и 7 объектов железнодорожного транспорта, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«В преддверии Дня строителя подвели промежуточные итоги работы столичного градостроительного комплекса в этом году», — написал столичный мэр в Telegram-канале.

Московские специалисты сохраняют высокие темпы работы, несмотря на санкционное давление Запада. Среди основных задач строителей — возведение домов по программе реновации, развитие транспортной и инженерной инфраструктуры, а также создание комфортной и сбалансированной городской среды.

С начала года в мегаполисе ввели в эксплуатацию 5,3 млн кв. м недвижимости, в том числе 2,2 млн кв. м жилья; построили 23 здания школ и детсадов, 8 медучреждений, 10 спортобъектов и 7 учреждений культуры.

Кроме того, на территории столицы завершили строительство 7 объектов ж/д транспорта, включая новый городской вокзал Митьково МЦД-3; 12,3 км дорог, 8 искусственных сооружений и 1 пешеходного перехода.