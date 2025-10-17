С 63-го года: жительница Улан-Удэ побила рекорд России по ожиданию жилья

Жительница Улан-Удэ побила рекорд России по ожиданию переезда из развалившегося дома в нормальную квартиру. Она вставал в очередь еще в 1963 году, сообщает MK.ru .

Дом Зинаиды Владимировны на Соборной улице построен еще в 1917 году. На сегодняшний день у здания прошлого века течет крыша, пришли в негодность завалинки и печь, а на потолке огромные щели. Чтобы более-менее пережить зиму, пенсионерке необходимо 8 машин дров.

С 2016 года женщина числится первой в очереди на улучшение жилищных условий, однако переезд до сих пор не планируется. В 2020 году дом признали аварийным и непригодным для проживания. Власти города утверждают, что подходящего муниципального жилья для переселения нет.

В местной администрации рассказали, что Зинаида отказывалась от всех предложенных вариантов. Суд постановил, что до конца текущего года город обязан предоставить жилье пенсионерке. Проблема должна решиться в ближайшие месяцы.

