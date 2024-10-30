Рынок неинтересен: «Киевская площадь» вышла из состава акционеров ГК «Самолет»

ГК «Киевская площадь» и ее совладелец Год Нисанов вышли из капитала ГК «Самолет» на фоне отмены льготной ипотеки и возможного снижения продаж квартир на российском рынке жилья, сообщает газета «Ведомости» .

Сделка по выходу из состава акционеров состоялась еще несколько месяцев назад. Ее подробности не раскрываются. Известно, что ГК «Киевская площадь» и Нисанов приобрели ценные бумаги ГК «Самолет» в сентября 2021 года. Они получили около 10% акций.

Предприниматель тогда называл это решение желанием «совместить опыт двух компаний» и открывающимися перспективами сотрудничества. В «Самолете» же добавили, что стороны будут развивать свою деятельность в сфере коммерческой недвижимости.

На момент сделки 10% акций «Самолета» на Мосбирже стоили около 25,6 млрд руб. На сегодняшний день цена снизилась и достигла порядка 9 млрд руб.

Эксперты отмечают, что на данный момент российский рынок жилья стал менее интересен для инвесторов. Это в том числе связано с отменой программы льготной ипотеки и прогнозом по снижению продаж квартир. Аналитики считают, что именно поэтому «Киевская площадь» могла выйти из капитала «Самолета».

Ранее эксперты сообщили, что, несмотря на высокие ипотечные ставки, граждане все еще продолжают оформлять ипотеку на покупку жилья. Однако скидок и уменьшения стоимости квартир в будущем в РФ не ожидается.