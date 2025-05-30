Рынок аренды жилья в России разворачивается: цены пошли вверх

Согласно данным аналитиков, в мае однокомнатная квартира в среднем по стране подорожала на 1,3% до 30 800 рублей в месяц. Особенно заметен скачок цен в Санкт-Петербурге (+8%), Перми и Волгограде (более +4%), где ограниченное предложение столкнулось с растущим спросом.

Вопреки общероссийской тенденции, аренда в Москве демонстрирует отрицательную динамику. Стоимость однокомнатных квартир в столице уменьшилась на 0,9% (до 62 900 рублей), что эксперты связывают с рекордным предложением на рынке. Аналогичная ситуация наблюдается в Воронеже (-5,1%), Нижнем Новгороде (-5%) и Екатеринбурге (-3,3%), где избыток жилья позволяет арендаторам торговаться за более выгодные условия.

Аналитики отмечают, что текущий рост цен — лишь начало сезонного тренда.

«Арендодатели заранее готовятся к пику спроса в июле–августе и предстоящей индексации тарифов ЖКХ», — поясняет Ольга Павлинова из «Этажей».

По данным «Циан», объем доступного жилья в новостройках городов-миллионников сократился на 18% с февраля, что создает предпосылки для дальнейшего удорожания аренды в летние месяцы.