Ружицкий проинспектировал ход капремонта в корпусе гимназии № 5 в Люберцах

Председатель совета депутатов городского округа Люберцы Владимир Ружицкий проверил ход капитального ремонта гимназии № 5 на Октябрьском проспекте. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Вместе с представителями администрации округа и подрядной организации обсудили проект и ход ремонта здания, благоустройство прилегающей территории. На сегодня демонтажные работы выполнены на 90%. Ведется кладка перегородок на третьем этаже, засыпка керамзита и стяжка пола, штукатурка стен второго и третьего этажей, устройство электролотков», — рассказал Ружицкий.

Он добавил, что в актовом зале ведется разборка перекрытий, после чего рабочие приступят к замене кровли и деревянных перекрытий над актовым и спортивным залами, утеплению фасада — он будет вентилируемый.

Внутри корпуса планируется установить новые двери и окна. Полностью поменяют внутренние инженерные сети, выполнят штукатурные и отделочные работы. Оборудуют большую столовую с пищеблоком.

«Важно, чтобы нашим детям было комфортно и безопасно в школе. Учреждение оснастят новой мебелью и современным оборудованием. Благоустроят и прилегающую территорию. Во дворе гимназии появится новая универсальная спортивная площадка. Отремонтируют асфальтовое покрытие, заменят бордюры», — добавил Ружицкий.

Работы на объекте 1962 года постройки ведутся в рамках госпрограммы и при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева. На объекте задействованы 35 человек, все работы выполняются в графике.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что капитальный ремонт школ набирает обороты в Подмосковье. Это очень важно для того, чтобы вовремя начать учебный год.

«Специфика и сложность капитального ремонта нам хорошо знакома. Это крайне важная мобилизация в начале года для того, чтобы вовремя начать учебный год. Или в этот же год, или через период — в зависимости от объекта», — сказал Воробьев.