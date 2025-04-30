Ротару продала подаренную Лужковым квартиру в Москве за 65 млн рублей

Певица София Ротару продала свою квартиру в Москве за 65 млн рублей. Избавиться от имущества, подаренного бывшим мэром российской столицы Юрием Лужковым, удалось только спустя 5 лет спустя после выставления на продажу, сообщает Mash .

Площадь квартиры — 121 «квадрат». Жилье расположено в Пресненском районе Москвы.

Ротару несколько лет назад переехала в Италию и начала распродавать свою недвижимость. Для этого она оформляла объекты на 54-летнего сына.

По такой схеме Ротару продала квартиру в Крыму. Также она пытается продать трехэтажный отель за 3 млрд рублей на полуострове.

Ранее сообщалось, что Ротару переписала квартиру в Москве на сына. Никто не покупал жилье, когда узнавал имя владелицы.