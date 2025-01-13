Рост ключевой ставки и зарплат: почему могут взлететь цены на аренду квартир
Цены на аренду жилья в России может подстегнуть сохранение тенденции увеличения ключевой ставки Центробанка и рост заработных плат населения, сообщил РИАМО основатель Российской гильдии риелторов Константин Апрелев.
«Я думаю, что ожидать роста, можно в случае возникновения двух событий. Если ЦБ продолжит увеличивать ключевую ставку, что приведут к росту ставок по ипотеке. Второе — дальнейший рост заработных плат и инфляция. Вот тогда, возможно, нам стоит ожидать дальнейшего роста цен», — сообщил Апрелев.
Он считает, что цены на аренду жилья будут медленно снижаться, как минимум до весны 2025 года.
Ранее эксперты по недвижимости рассказали, стоит ли покупать жилье в 2025 году. По прогнозам, в 2025 году ситуация с ростом цен на жилье в стране не изменится. Но это не значит, что сделки с недвижимостью следует отложить на неопределенный срок. Так, приобрести жилье в ипотеку сейчас могут те, кто накопил до половины его стоимости, иначе переплата будет заоблачной.