Российские зумеры массово скупают дешевые квартиры в Заполярье по цене iPhone

Молодежь со всей России ринулась приобретать квартиры в Заполярье, цена на которые начинается от 100 тыс. рублей. В основном недвижимость скупают в Воркуте, Мурманске и Новом Уренгое, сообщает Baza .

Такой спрос связан с низкой ценой на жилье — она начинается от 3 тысяч рублей за кв. метр. Кроме того, продаваемые квартиры большие по площади. А еще зумерам нравится возможность работать дистанционно из своего собственного дома.

По словам риелторов, Воркута действительно стала популярна среди граждан в возрасте от 20 до 30 лет за последние три года. Зумеры приобретают здесь квартиры для последующей сдачи или личного пользования. Больше всего покупателей из ЛНР и ДНР. Также квартиры покупают люди, которые недавно развелись. В среднем купить двухкомнатную квартиру площадью 40–60 кв. метров в Воркуте можно от 200 тыс. рублей. Аренда в месяц составит 9–30 тыс. рублей.

Жилье в Мурманске будет дороже. Цена на двухкомнатные квартиры (от 40 кв. метров) начинается от 3 млн рублей. Однушка в среднем стоит 1,5 млн рублей. В город в основном приезжают покупатели от 24 до 35 лет из Крыма, Челябинска, Москвы и Петербурга. Посуточная аренда жилья здесь тоже стала популярна.

Самые дорогие квартиры — в Новом Уренгое. Сюда активно переезжают музыканты, медики и молодые семьи от 18 до 25 лет из Сибири, Краснодара, Алтая и Ставропольского края. Это происходит из-за появившихся субсидий и программ поддержки. Аренда однушки здесь обойдется в 40 тыс. рублей, а покупка — от 4 млн рублей.

