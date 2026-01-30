Россияне в 2025 году побили рекорд по дальневосточной и арктической ипотеке

По результатам 2025 года программа «Дальневосточная и арктическая ипотека» побила рекорд. Как сообщила пресс-служба Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), за этот период гражданам России было предоставлено 46,6 тыс. кредитов на приобретение жилья, пишет «Север-Пресс» .

«По данным КРДВ, динамика выдачи ипотечных кредитов демонстрирует устойчивый рост: в 2020 году выдано 15,1 тыс. кредитов, в 2021 году — 17,5 тыс., в 2022 году — 25,8 тыс., в 2023 году — 38,8 тыс., в 2024 году — 44 тыс.», — отмечается в сообщении.

В 2025 году объем выданных кредитов вырос на 6% по сравнению с предыдущим годом, установив абсолютный рекорд за весь период существования программы. Специалисты связывают это увеличение с совершенствованием программы и ее адаптацией к текущей ситуации на рынке.

В частности, в 2025 году перечень категорий граждан, имеющих право на получение дальневосточной и арктической ипотеки, был расширен. В него вошли многодетные семьи, в которых третий и последующие дети появились на свет после 1 января 2024 года, а также сотрудники образовательных учреждений, расположенных в ДФО и АЗРФ. Кроме того, появилась возможность приобретать жилье на вторичном рынке в тех населенных пунктах, где отсутствует новое строительство.

С 1 февраля 2026 года будут введены новые правила получения дальневосточной и арктической ипотеки. Получить кредит на льготных условиях можно будет только при условии приобретения недвижимости напрямую у застройщика, осуществлявшего строительство и ввод дома в эксплуатацию.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.