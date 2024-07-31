Россиянам ответили, как рост ключевой ставки повлиял на рынок жилья в РФ

Директор компании «Этажи» Любовь Чеботок рассказала, как поменялся рынок недвижимости в России после повышения Центробанком ключевой ставки до 18%. По ее словам, спрос на жилье изменился, а цены начали реагировать на новые экономические условия, сообщает АБН24 .

Чеботок объяснила, что структура спроса претерпела изменения и количество заявок на ипотеку в июле уменьшилось в 2 раза. Сейчас спрос смещается в сторону готового жилья в связи со снижением банками ставок как на первые годы кредита, так и на его полный срок.

«На вторичном рынке жилья наблюдается увеличение дисконтов, что помогает частично компенсировать увеличение ипотечных ставок», — отметила эксперт.

Она подчеркнула, что совсем недавно возникла новая тенденция — владельцы жилья начинают сдавать квартиры в аренду, чтобы компенсировать затраты, связанные с затянутыми сроками их продажи. Такой подход предоставляет продавцам возможность гибко регулировать цены, в то время как арендаторы принимают условия, связанные с освобождением квартиры по мере ее продажи.

Некоторые покупатели рассматривают загородные дома как вариант для покупки, так как предлагаются более доступные цены за квадратный метр и появляется возможность приобрести просторное жилье на выгодных условиях.

По словам Чеботок, учитывая новые реалии по семейной ипотеке с процентной ставкой в 6%, у граждан возрос интерес к приобретению жилой недвижимости на небольшие суммы, а также за счет наличных.

Еще эксперт отметила, что те, кто отложил приобретение жилья в ожидании дальнейшего снижения ставок, могут привести к дефициту предложения и повышению цен в будущем.

Увеличение ключевой ставки до 18% привело к возникновению угрозы кризиса в секторе жилой недвижимости, а также к вероятному снижению объема доступного предложения на первичном рынке в дальнейшем, заключила Чеботок.