Россиянам объяснили, как повышение пеней повлияет на состояние домов

Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева охарактеризовала предложение о повышении пеней за неуплату коммунальных услуг до 21% как абсурдное, сообщает «Постньюс» .

Эксперт отметила, что управляющие компании не собирают полные платежи от жильцов, и в случае повышения пеней, им придется покрывать эти затраты за счет бюджетов на ремонт и обслуживание домов. Она подчеркнула, что на рынке наблюдаются неравноправные отношения: собственники не платят пени дольше, чем управляющие компании, что создает дополнительные финансовые сложности.

По ее словам, инициатива об увеличении штрафов в основном приходит от ресурсоснабжающих организаций, стремящихся увеличить свою прибыль. Однако это не учитывает реального положения дел — управляющие компании уже не имеют достаточных средств, чтобы выполнять свои функции.

«Но среднее звено, с которого ресурсники получают прибыль — управляющие компании — они отдают все, включая деньги на содержание и текущий ремонт домов», — добавила депутат.

Разворотнева предостерегла, что опасность заключается и в том, что ухудшение финансового состояния управляющих компаний может ускорить разрушение домов, которые итак находятся в плохом состоянии. В итоге, такая мера не решит проблемы, а лишь усугубит существующие трудности в сфере ЖКХ.