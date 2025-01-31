Россиянам назвали самый выгодный сезон на рынке аренды жилья

Летний сезон 2024 года показал резкий рост спроса на аренду жилья в городах России — 25–30% по сравнению с прошлым годом. Эта ситуация была вызвана высокими ипотечными ставками и началом студенческого сезона. Специалист агентства «СОВА Недвижимость» Родион Хисматов подчеркнул важность сезонности на рынке аренды, сообщает «ФедералПресс» .

В летние и ранне осенние месяцы арендаторов становится больше из-за переездов студентов и выпускников, а также стремления людей сменить место жительства в теплую погоду. Еще стоит отметить, что зимой и ранней весной число доступных вариантов аренды увеличивается, поскольку на этот период спрос снижается.

«Если ваша цель — сэкономить, то эти сезоны (период с декабря по март) — лучшее время для поиска арендного жилья», — заявил эксперт.

В это время конкуренция меньше и арендодатели часто идут на уступки по цене или включают в нее коммунальные услуги.

Однако в крупных городах с высокой концентрацией студентов, таких как Тюмень, спрос может начать расти уже в апреле–мае, поэтому тем, кто планирует переезд весной, рекомендуется начинать поиски заранее.