Россиян предупредили об «ипотечной бомбе» на рынке недвижимости

Эксперт Мехтиев: «кредиты для бедных» могут стать бомбой для рынка недвижимости

Основатель сервиса «Кредчек» Эльман Мехтиев заявил, что из-за нецелевого льготного кредитования рынок недвижимости в России может стать «бомбой замедленного действия», сообщает «Прайм» .

По словам эксперта, подобные меры поддержки способствовали не только увеличению спроса на недвижимость, но и стимулировали выдачу ипотечных кредитов для приобретения жилья по более высоким ценам.

«Цена недвижимости, приобретенной с помощью таких кредитов, при ухудшении финансового положения заемщиков в большинстве случаев не покрывает невыплаченный остаток по кредиту», — сказал Мехтиев.

Финансист подчеркнул, что это представляет собой потенциальную угрозу в виде «тикающей бомбы» для банков, специализирующихся на подобных продуктах.

Мехтиев добавил, что в связи с этим Центробанк постепенно вводил ограничения на выдачу кредитов с небольшим первоначальным взносом, а с начала 2025 года в силу вступил новый стандарт ипотечного кредитования, предусматривающий дополнительные меры защиты для заемщиков и банков.

Ранее стало известно, что в 2024 году объем выданных ипотечных кредитов в России составил 4,8 трлн рублей, сократившись на 38,9% по сравнению с позапрошлым годом.