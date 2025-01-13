Frank RG: объем выдачи ипотеки в России снизился почти на 40% в 2024 году

По итогам прошлого года объем выданных ипотечных кредитов в России составил 4,8 трлн рублей, сократившись на 38,9% по сравнению с 2023 годом, сообщает ТАСС .

Согласно данным исследования аналитической компании Frank RG, снижение объема выданных ипотечных кредитов может быть связано с мерами Банка России по регулированию рынка, а также с ростом ставок по рыночной ипотеке и цен на жилую недвижимость.

В заключительный месяц прошлого года объем выданных ипотеки составил 273,6 млрд рублей. Это на 3,7% больше, чем в ноябре, и на 65,7% меньше показателя декабря 2023 года. Средний размер ипотечного кредита в декабре 2024 года составил 4,71 млн рублей, что на 2,3% больше, чем в ноябре. Рост среднего размера ипотечного кредита наблюдался два месяц подряд.

Ранее в России до середины 2025 года продлили мораторий на штрафы застройщикам. Дольщики не смогут взыскать штрафы с девелоперов за просрочку сдачи жилья.