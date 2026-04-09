Росреестр Подмосковья разъяснил новые требования кадастровым инженерам

Семинар для кадастровых инженеров прошел в Подмосковье, где специалисты Росреестра разобрали типовые ошибки и изменения в законодательстве о недвижимости. Участникам объяснили новые правила подготовки технических и межевых планов, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

В ходе встречи специалисты Росреестра рассказали о наиболее частых ошибках при подготовке технических и межевых планов для учетно-регистрационных действий. Отдельное внимание уделили новым требованиям к оформлению документов, которые вступили в силу с 1 февраля 2026 года.

Согласно приказу Росреестра от 23.10.2024 № П/0328/24, в межевом и техническом плане, а также в карте-плане территории теперь необходимо указывать адрес объекта в виде уникального идентификатора. Это правило распространяется на все документы, подаваемые кадастровыми инженерами в ведомство.

Также участникам разъяснили порядок изменения видов разрешенного использования земельных участков. С 1 марта 2026 года вступил в силу Федеральный закон № 295-ФЗ от 31.07.2025, который комплексно регулирует вопросы установления и изменения таких видов.

«Нововведения позволят сократить риск возникновения спорных ситуаций, устранить административные барьеры для граждан, застройщиков и органов власти в сфере земельных отношений и обеспечат дополнительную защиту прав собственности», — отметил Антон Рыбников.

Заместитель начальника территориального отдела № 2 подчеркнул, что изменения направлены на повышение прозрачности процедур.

«Проведение регулярных встреч в таком формате позволяет выстроить эффективное взаимодействие с подмосковным Росреестром и упростить процесс оформления недвижимости», — подчеркнул кадастровый инженер Дмитрий Шуянцев.

Он добавил, что это способствует повышению качества кадастровых работ и развитию профессиональных компетенций.

В управлении сообщили, что подобные семинары продолжат проводить на регулярной основе. Это позволит сократить число приостановлений и отказов при осуществлении учетно-регистрационных действий и повысить качество государственных услуг в сфере недвижимости.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе запустили около 40 новых цифровых сервисов. Они касаются помощи семьям, выплат, компенсаций, соцуслуг, поддержки, опеки и попечительства, предоставления земли, работы такси и спорта.

«Жители это ценят, активно пользуются, поэтому мы стараемся регулярно запускать новые цифровые сервисы. В прошлом году внедрили порядка 30, а с начала этого года — уже свыше 40. Так, молодые семьи теперь могут с помощью нескольких кликов получить субсидии, учителя и врачи — оформить компенсацию за аренду жилья, а предприниматели — возместить затраты на приобретение нового оборудования. Задача — не снижать темп и продолжать наполнять наш портал госуслуг новыми удобными опциями», — заявил Воробьев.