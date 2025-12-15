Росреестр Подмосковья проведет телефонную линию для жителей

сегодня в 14:17

17 декабря с 11:00 до 13:00 управление Росреестра по Московской области организует очередную телефонную линию для владельцев земельных участков, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Это связано с действием постановления правительства РФ от 31 мая 2025 года № 826, которое устанавливает признаки неиспользования земель, относящихся к землям населенных пунктов, садовых и огородных участков.

Собственники могут узнать перечень признаков неиспользования земельных участков, какие действия необходимо предпринять, чтобы своевременно устранить возможные нарушения и другие интересующие вопросы. Звонки будут приниматься по номеру: 8 (495) 223-45-41.

«Консультация будет полезна всем собственникам и пользователям земельных участков, которые хотят проверить, соответствуют ли их действия новым требованиям, а также тем, кто желает разобраться в актуальных правилах землепользования», — отметила начальник отдела государственного земельного надзора управления Вероника Маккамбаева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.