Родителям будущих учеников новой школы в Домодедове показали строительство здания

Строительство Барыбинской школы в городском округе Домодедово обсудили представители компании-застройщика и администрации с жителями мкр. Барыбино. Людей волновал проект прилегающей дорожной сети. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

На прилегающей территории будет современный спорткомплекс, пользоваться которым будут школьники на уроках и жители после них. Внутри здание просторное: большой холл, столовая, актовый зал. Все построено с акцентом на доступную среду.

«В этой школе два лифта по 1 000 кг грузоподъемностью. В первую очередь они предназначены для маломобильных групп населения. Сейчас этому уделяется особенное внимание», — сказал директор подразделения «Монолит» компании «Мособлстройтрест № 11» Алексей Вихрев.

Местных жителей волновали вопросы дорожной сети и подъезда к новой школе. Представитель подрядной компании пояснил, что проезжая часть будет сделана по проекту, прошедшему все экспертизы и проверку на соответствие нормам. Родители смогут привозить и забирать детей на машине, а также будут организованы три школьных автобуса. Кроме того, он гарантировал сохранность вдоль автоподъезда зеленой зоны и имеющихся там коммуникаций. Начальник управления градостроительства Валерий Трифонов новую Барыбинскую школу назвал объемным проектом.

«В этот проект заложены все требования, которые предъявляются к современным школьным учреждениям», — сказал Валерий Трифонов, начальник управления строительства и городской инфраструктуры администрации городского округа Домодедово.

Школа откроется 1 сентября 2025 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что бюджетные и внебюджетные программы по строительству школ имеют большое значение.

«Все государственные программы — и бюджетные, и внебюджетные по строительству школ — имеют большое значение», — сказал Воробьев.