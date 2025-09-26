Роддом в Химках готовится к открытию

В здании Химкинского родильного дома по адресу: г. о. Химки, Ленинский проспект, дом 14, корп. 3, завершился капитальный ремонт. 1 октября современный акушерский стационар на 102 койки с передовым оборудованием и высококлассным медицинским составом откроет свои двери. Будут работать отделения гинекологии, патологии беременности, послеродовое отделение и реанимация. В роддоме оборудованы одно-, двух- и трехместные палаты с индивидуальными санузлами с душевыми, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Подмосковья.

Заместитель главного врача Химкинской клинической больницы по акушерско-гинекологической помощи Артур Шахназарян отметил, что специалистам удалось создать комфортные условия как для пребывания пациентов, так и для работы медицинских сотрудников.

Для молодых мам будут доступны партнерские роды — присутствие в палате близкого человека. Будущие мамы смогут получить помощь для подготовки к грудному вскармливанию, а также помощь по уходу за малышом. В стенах родительного дома будет работать отделение ЗАГСа.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее рассказал, что власти региона помогают стратегическим предприятиям, научным центрам и их сотрудникам.

«Хорошие дороги, транспорт, инфраструктура, школы и больницы — все это первично, когда мы говорим о привлечении талантов в регион, о комфортных условиях работы и жизни», — заявил губернатор.