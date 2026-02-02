Риелторы в России стали востребованнее

Спрос на услуги риелторов в России увеличился на фоне роста рисков при сделках с недвижимостью, сообщает АБН24 .

Рынок недвижимости в России переживает спад, однако интерес к услугам риелторов продолжает расти. По словам заместителя председателя комитета по недвижимости союза пиарщиков России Владимира Шмелева, россияне все чаще обращаются к специалистам из-за опасений потерять квартиру или деньги при покупке жилья.

Владимир Шмелев отметил, что внимание к рискам сделок с недвижимостью усилилось после громких судебных разбирательств, в том числе дела с участием певицы Ларисы Долиной. Он подчеркнул, что многие подобные случаи не становятся публичными, но приводят к тому, что покупатели теряют и жилье, и средства.

«Покупка недвижимости без специалиста сродни попытке перебежать оживленную автомагистраль с завязанными глазами: шанс добраться до другой стороны целым существует, но риск трагичных последствий слишком высок», — пояснил Шмелев.

Эксперт добавил, что в России пока нет эффективной системы регулирования риелторской деятельности. По его мнению, для повышения доверия к профессии необходимы обязательное высшее образование, серьезный квалификационный экзамен, доступ к ключевым базам данных и создание страхового фонда для защиты клиентов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.