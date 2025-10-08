Риелтор раскрыл схему, по которой аферисты лишают россиян денег и квартиры

Аферисты уже длительное время заставляют жертв продавать свои квартиры и отправлять им полученные деньги. Потом пострадавшие подают иск в суд, им восстанавливают право собственности, а у ни в чем не виновных покупателей забирают и имущество, и материальные средства. Как избежать такого исхода, рассказал Общественной Службе Новостей советник президента Гильдии риелторов Константин Барсуков.

Чаще всего по подобной схеме обманывают пенсионеров. После инцидента они подают иск в суд, заявляют, что подписывали документы под влиянием мошенников. В результате, как правило, пожилым людям восстанавливают право собственности.

Покупатель зачастую не связан с аферистами. Несмотря на это, он лишается и недвижимости, и денег. Суд может заставить обманутого бывшего владельца квартиры вернуть деньги. Однако, если речь идет о нескольких миллионах рублей, оперативно сделать это не выйдет.

К тому же, по словам Барсукова, продавец может начать процедуру банкротства. При этом, если жилье у человека единственное, то, согласно законодательству, изымать его не будут.

Как защититься покупателю

Барсуков порекомендовал во время приобретения жилья на «вторичке» обращать внимание на возраст продавца. Но это не единственный фактор.

Важно выяснить, с какой целью продается квартира. Если собственник хочет реализовать ее и купить новое жилье, то сделку совершать можно. Однако, если квартира единственная, но человек хочет продать ее и, в результате, остаться ни с чем, это опасный сигнал. Скорее всего, он под влиянием аферистов.

Также риэлтор советует поговорить с родственниками продавца, особенно, если тот пожилой. Если владелец жилья отказывается дать это сделать или убеждает, что они отсутствуют, это сигнал пребывания под влиянием мошенников.

Помимо этого, насторожить должно, если продавец квартиры соглашается со всем и делает большую скидку. Аферистам необходимо, чтобы сделка была организована быстро, пока человек находится под влиянием. Поэтому мошенники говорят жертве соглашаться с условиями и не торговаться.

Необходимо обращать внимание на поведение продавца. Если владелец постоянно с кем-то созваниваться или переписывается в смартфоне, это опасный сигнал. Также, если человек тревожится или по нему видно пребывание в состоянии стресса, он может быть под влиянием мошенников.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.