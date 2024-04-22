Риелтор Рачкова назвала онлайн-сервисы для проведения оценки стоимости жилья

Любой желающий может воспользоваться онлайн-сервисами по оценке недвижимости на ряде известных площадок, например, на ЦИАН и «Домклик», сообщила РИАМО основатель и гендиректор компании «ТСН Недвижимость», вице-президент «Гильдии риэлторов Московской области» Татьяна Рачкова.

«Они с помощью различных технологий, включая искусственный интеллект, анализируют другие объекты, которые стоят в продаже и которые можно взять для сравнения из собственных баз и других источников, и на основании этого предлагают свою достаточно точную цену», — сказала Рачкова.

Она отметила, что у «Домклика», например, есть своя статистика продаж, поэтому они учитывают не только цены, выставляемые в объявлениях, но и те, за которые объекты были реально проданы. В результате получается оценка плюс-минус ближе к рынку.

«Однако нельзя забывать, что данные сервисы оценивают объекты со статистической стороны и не учитывают текущих реалий рынка недвижимости. Ведь когда рынок падает, то и цены снижаются, и, наоборот, соответственно, сегодняшняя цена продажи объекта может быть существенно выше, чем месяц назад», — предупредила риелтор.