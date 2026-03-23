Риелтор назвала причину сложностей с продажей дома Попова

Риелтор Юлия Юсова заявила, что вдова актера Романа Попова не может продать таунхаус из-за высокой конкуренции в сегменте дорогой недвижимости. Снижение цены, по ее словам, не всегда помогает, сообщает Газета.ru .

Риелтор Юлия Юсова пояснила, что основной причиной сложностей стала ситуация на рынке. По ее словам, в этом ценовом сегменте представлено много более привлекательных предложений.

Эксперт отметила, что за 47 млн рублей покупатели чаще выбирают дом с полноценным участком, а не таунхаус. Даже снижение стоимости не всегда меняет ситуацию, если объект изначально переоценен.

«История вокруг продажи дома Романа Попова, безусловно, эмоционально тяжелая, и на практике такие факторы действительно иногда влияют на восприятие объекта, но почти никогда не становятся решающими. В дорогой недвижимости покупатели в первую очередь смотрят на цену, формат дома и конкуренцию на рынке. Снижение цены на несколько миллионов рублей само по себе не всегда ускоряет продажу», — рассказала Юсова.

23 марта вдова актера снизила цену на особняк на 5 млн рублей. Ранее объявление временно снимали с сайта по продаже недвижимости. От комментариев Юлия Попова отказалась.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.