Риелтор Макаров: в пострадавших от паводка регионах может подорожать жилье

В российских регионах, пострадавших от весеннего паводка, стоит ожидать повышения спроса на жилую недвижимость, сообщил РИАМО руководитель агентства недвижимости «Vysotsky Estate Фили-Можайский», финансовый консультант Сергей Макаров.

«Спрос на жилье в Оренбургской и других областях может вырасти, поскольку семьи, дома которых были сильно повреждены или разрушены весенним половодьем, начнут искать себе новое жилье или временное пристанище. Соответственно, кто-то захочет купить, а кто-то снять квартиру или частный дом», — отметил риелтор.

По его мнению, некоторые предприимчивые продавцы воспользуются сложившейся ситуацией и повысят цены на реализуемые объекты.

Ранее руководство федерального комбината стеновых материалов «Винзер» предрекло резкое подорожание строительных материалов и услуг из-за разрушительных паводков уже в ближайшие месяцы.