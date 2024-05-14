Риелтор Чурилов: срок реализации жилья больше всего зависит от ситуации на рынке

Сроки реализации жилья и других строительных объектов зависят в большей степени не от упрощения бумажной волокиты и бюрократических процедур, а от рыночных факторов, таких как цены и спрос, заявил РИАМО руководитель агентства недвижимости IDEA Estate Максим Чурилов.

По его мнению, с ускорением выдачи разрешительных документов это связано в последнюю очередь.

«Фактически разрешительная документация по строительным объектам, которые сейчас реализуются, была выдана не вчера, а прошлом, позапрошлом годах и раньше. Весь цикл стройки довольно длительный, хотя и сроки выдачи разрешения на строительство и ввода в эксплуатацию сократили», — прокомментировал Чурилов.

Он отметил, что сейчас на ускорение продаж недвижимости влияет ожидаемое завершение сроков действия ипотечной программы с господдержкой под 8%, хотя в целом ускорения реализации объектов на рынке жилья не наблюдается.

«В целом текущая рыночная ситуация этому не способствует», — резюмировал специалист по недвижимости.

Ранее заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Сергей Музыченко сообщил, что сроки реализации строительных проектов в России сократились почти вдвое, с 2,1 тыс. до 1,3 тыс. дней. По его словам, еще в 2021 году общее количество документов, сведений, материалов и согласований в строительстве составляло 989 позиций, а сегодня этот перечень снижен до 607.